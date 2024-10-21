Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників

21 жовтня 2024, 17:57
Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників
Фото: з вільного доступу
російські солдати в Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців

На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники збройних сил рф у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
 
"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.
 
Правоохоронці нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
 
Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

розстрілполоненівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється