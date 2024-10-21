Поблизу Селидового окупанти розстріляли двох полонених захисників

російські солдати в Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців

На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники збройних сил рф у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

"Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.