Побитий у Франції український підліток став жертвою нападу представників банди RD4

У посольстві також розповіли, що в доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, зазначається, що у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови

Згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став "жертвою нападу - помсти представників банди RD4 після того, як декілька днів тому був побитий підліток із м. Ванв".

За попередніми даними розслідування, побитий у Франції український підліток став жертвою нападу представнЗа попередніми даними розслідування французьких правоохоронців, побитий у Парижі 14-річний український підліток став жертвою нападу представників банди RD4, повідомляє "Інтрфакс-Україна".

"Зранку 28 січня у м. Ванв у передмісті Парижа поліція провела затримання вісьмох підлітків (вісьмох неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у зіткненнях із бандами району Богренель 15-го округу Парижа. За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за обвинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях із метою вчинення насильницького злочину та крадіжки", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

Так, згідно з першими елементами розслідування судової поліції, український підліток Юрій став "жертвою нападу - помсти представників банди RD4 після того, як декілька днів тому був побитий підліток із м. Ванв".

У посольстві також розповіли, що в доповіді поліцейських та рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, зазначається, що у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови.

"Того самого вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також декілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції наголосили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", - наголосили у посольстві України.

Наразі посольство продовжує відстежувати ситуацію. Посол України у Франції Вадим Омельченко на прямому контакті з прокурором Парижа.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав знайти та покарати винних у побитті 14-річного українця в Парижі. "Українська держава зробить все, щоб Юрій і його сім'я отримали необхідну допомогу, а розслідування - необхідні стимули. Вже є сувора реакція міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманіна та мера Парижа Анн Ідальго", - наголосив глава держави.

Читайте також: У Франції студентам пообіцяли харчування за 1 євро і психологічну підтримку на тлі локдауну