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Почалась зустріч Зеленського і Трампа

27 вересня 2024, 17:15
Почалась зустріч Зеленського і Трампа
Володимир Зеленський
Зустрілись вони в Trump Tower у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом. 

Про це пише британська газета The Guardian.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і екс-президент Дональд Трамп мають "спільну точку зору, що війну в Україні потрібно зупинити", і важливо зустрітися з обома кандидатами в президенти США.

Зустріч Зеленського з Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку відбулася через день після зустрічі українського лідера з кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у Вашингтоні.

Трамп і Зеленський разом з'явилися на Trump Tower у Нью-Йорку

"Для мене честь мати президента з нами, і він багато пережив", - сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського, який стояв поруч.

"Він переживає величезні труднощі", — сказав Трамп, додавши:

"Ми збираємося провести дискусію та подивимося, що ми можемо придумати".

Зеленський також подякував Трампу за зустріч, згадавши, що з часу останньої їхньої особистої зустрічі минуло 5 років.

"Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі "плану перемоги", – сказав президент України. 

Зеленський сказав, що тільки американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори. "Тому я вирішив зустрітись з обома кандидатами", – сказав він.

Трамп сказав, що намагатиметься працювати з "обома сторонами", аби врегулювати конфлікт.

"Ця країна проходить крізь пекло... Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуації", – зазначив він.

Оновлюється. 
Володимир ЗеленськийДональд Трамп зустріч

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