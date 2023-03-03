Матеріали:
Теми:

Почесний консул рф у Нідерландах був змушений закрити представництво

03 березня 2023, 08:55
Почесний консул рф у Нідерландах був змушений закрити представництво
Фото: en.wikipedia.org
Жителі домоглися виселення почесного консула росії

Почесний консул росії у Нідерландах Костянтин ван Флотен змушений був виїхати зі своєї резиденції – замку Страйтаген у Ландграафі на півдні країни, де з початку лютого розмістив консульство.

Про це повідомляє De Volkskrant.

Перед цим ван Флотен працював у Маастріхті, але невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в інтерв'ю місцевим ЗМІ назвав російську агресію "миротворчою місією". Після цього консульство було розгромлене активістами, а проти ван Флотена виступали українські біженці у Маастріхті.

У лютому 2023 року ван Флотен розмістив консульство у своєму замку у Ландграафі.

Незважаючи на те, що минулого тижня кільком російським дипломатам наказали залишити Нідерланди, а російське торгове представництво в Амстердамі також було закрите, міністерство закордонних справ Нідерландів офіційно дало дозвіл на переїзд консульства в Ландграаф.

Але ван Флотен після того заявив, що власника замку "шантажують", і тому він поки виконуватиме свою роботу "онлайн". Однак, згідно з Віденською конвенцією, яка регулює дипломатичні відносини між країнами, почесний консул повинен також мати фізичну адресу.

Незабаром невідомі нібито загрожували розгромити маєток, а до мерії Ландграафа надійшли скарги з боку місцевих мешканців та окремих політичних сил. Зрештою, "російський посол вирішив, що консульство більше не базується у замку".

70-річний Костянтин ван Флотен володів ресторанним бізнесом у росії. Як зазначає De Volkskrant, раніше він хвалився письмовою подякою від путіна, а також розпорядився називати себе бароном після того, як набув дворянського титулу в Хорватії. Зараз він живе в Бельгії, де володіє замком у Сінт-Трейден поблизу кордону з Нідерландами.

Нідерландидипломативійна в Україні

Останні матеріали

В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Політика
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Переклад iPress – 01 березня 2023, 11:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється