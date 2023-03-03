Почесний консул рф у Нідерландах був змушений закрити представництво

Жителі домоглися виселення почесного консула росії

Почесний консул росії у Нідерландах Костянтин ван Флотен змушений був виїхати зі своєї резиденції – замку Страйтаген у Ландграафі на півдні країни, де з початку лютого розмістив консульство.

Про це повідомляє De Volkskrant.

Перед цим ван Флотен працював у Маастріхті, але невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в інтерв'ю місцевим ЗМІ назвав російську агресію "миротворчою місією". Після цього консульство було розгромлене активістами, а проти ван Флотена виступали українські біженці у Маастріхті.

У лютому 2023 року ван Флотен розмістив консульство у своєму замку у Ландграафі.

Незважаючи на те, що минулого тижня кільком російським дипломатам наказали залишити Нідерланди, а російське торгове представництво в Амстердамі також було закрите, міністерство закордонних справ Нідерландів офіційно дало дозвіл на переїзд консульства в Ландграаф.

Але ван Флотен після того заявив, що власника замку "шантажують", і тому він поки виконуватиме свою роботу "онлайн". Однак, згідно з Віденською конвенцією, яка регулює дипломатичні відносини між країнами, почесний консул повинен також мати фізичну адресу.

Незабаром невідомі нібито загрожували розгромити маєток, а до мерії Ландграафа надійшли скарги з боку місцевих мешканців та окремих політичних сил. Зрештою, "російський посол вирішив, що консульство більше не базується у замку".

70-річний Костянтин ван Флотен володів ресторанним бізнесом у росії. Як зазначає De Volkskrant, раніше він хвалився письмовою подякою від путіна, а також розпорядився називати себе бароном після того, як набув дворянського титулу в Хорватії. Зараз він живе в Бельгії, де володіє замком у Сінт-Трейден поблизу кордону з Нідерландами.