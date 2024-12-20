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Подача нафти російським трубопроводом "Дружба" зупинена – Reuters

20 грудня 2024, 21:24
Подача нафти російським трубопроводом
Фото: transkarpatia.net
Оператор трубопроводу ситуацію наразі не коментує.

Потоки російської і казахської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини по трубопроводу "Дружба" припинилися з четверга через технічні проблеми на російській насосній станції, повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Видання, посилаючись на джерела пише, що повідомляють про проблему на насосній станції в росії. 

Однак російська сторона не надала коментар щодо проблеми. 

Також джерела не погоджуються щодо того, на який термін можуть бути перервані поставки: хтось каже, що проблему можуть вирішити за кілька днів, а інші, що постачання будуть призупинені до кінця місяця.

Однак погоджуються, що "Транснефть" виявила проблему на насосній станції в Унечі, у Брянській області рф, приблизно за 70 км від кордону з білоруссю. 

Трубопровід "Дружба" один із найбільших у світі і здатний транспортувати 2 мільйони барелів на добу. Він є останньою артерією, що з’єднує російські нафтові родовища з європейськими нафтопереробними заводами після того, як уряди Європейського Союзу обмежили свою залежність від російського газу.

Підтвердив порушення в постачанні нафти через "Дружбу" білоруський концерн "Белнефтехим" в коментарі для агентства "БелТА" і заявив, що білоруські нафтопереробні заводи використовують запасені обсяги нафти для підтримки роботи.

Перебої можуть вплинути на постачання російської нафти до білорусі і країн ЄС.

Одне з джерел вважає, що нафту можуть перенаправити з "Дружби" до портів.

 
Росіянафтатрубопровіддружба

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