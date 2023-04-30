Подаровані МіГ-29 не дадуть Україні переваги в повітрі над росією – WP

За словами українського військового пілота, МіГ-29 - легка здобич для більш сучасних російських винищувачів, а західні військові навряд чи наважилися б на такі місії в небі, які зараз виконують українці.

Коли Польща і Словаччина оголосили про свої плани передати Україні до 30 винищувачів МіГ-29, це було сприйнято як прорив у забезпеченні Києва все більш сучасним озброєнням і як знак того, що східноєвропейські країни готові бути сміливішими, ніж США або західноєвропейські союзники по НАТО.

Про це повідомляє Washington Post.

Для українських пілотів МіГ-29 радянської розробки - це "старий друг". Це винищувач, якому бракує блиску і можливостей новітніх літаків. Але, тим не менш, він відіграє критично важливу роль.

Але зараз, коли українські війська готуються до нового наступу, щоб витіснити російських загарбників з окупованої території на сході і півдні, сил "старого друга" може виявитися недостатньо. Українські солдати і військові експерти кажуть, що подаровані літаки не змінять ситуацію. МіГ-29, який вперше був введений в експлуатацію на початку 1980-х років і пізніше модернізований відповідно до сучасних вимог поля бою, поступається російським літакам, які оснащені новітніми радіолокаційними і ракетними системами, - кажуть українські чиновники і експерти.

"Українці вже показали в Харкові і Херсоні, а раніше в битві за Київ, що можна вигравати битви і навіть війни без переваги в повітрі", - сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник і експерт з військової авіації Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) в Лондоні.

За словами Бронка, для перемоги українським військам необхідно й далі блокувати можливості авіації ворога.

"росія має велику вогневу міць, яку вона може застосувати з повітря, якщо їй дадуть можливість зробити це", - сказав він.

Витік документів американської розвідки вказує на те, що Україні буде нелегко це зробити. За даними розвідки, частина яких була оприлюднена на соціальній платформі Discord, запаси боєприпасів для основних систем протиповітряної оборони України тривожно зменшуються. Шквал російських ракет у п'ятницю, в результаті якого загинуло щонайменше 22 людини, продемонстрував критичну потребу в засобах ППО.

Українські чиновники кажуть, що більше МіГів не може бути рішенням для проблем України на фронті.

"Радар МіГів не працює далеко, їхні ракети не стріляють далеко. Нам потрібні нові, сучасні покоління літаків", - сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.

Український уряд сподівається, що західні чиновники поступляться і погодяться надати винищувачі F-16 американського виробництва. Але це все ще здається примарною перспективою. В інтерв'ю ABC News наприкінці лютого президент Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16". У Києві не погоджуються з цим. Українські чиновники наполягають, що американські винищувачі потрібні якнайшвидше.

"F-16 - найбільш універсальна платформа. І вони можуть нести практично повний спектр озброєнь, які необхідні для того, щоб якщо не мати перевагу в повітрі, то принаймні зрівнятися з росіянами", - сказав Юрій Сак, радник міністра оборони України.

Тим не менш, за словами українських чиновників, подаровані МіГи дуже цінуються. За даними військово-аналітичного сайту Oryx Blog, українські військово-повітряні сили втратили щонайменше 17 МіГ-29 з початку війни.

Минулої осені, коли росія розпочала кампанію зі знищення української інфраструктури та енергосистеми, МіГи переключилися на збивання крилатих ракет і безпілотників-камікадзе. Хоча, за словами Ігната, ефективність радянських літаків в такій місії була "низькою".

За оцінками Oryx Blog, з початку війни було пошкоджено або знищено близько 79 російських літаків, але ця цифра може бути вищою. Незважаючи на обмеження, українські пілоти кажуть, що їм подобається літати на МіГ-29.

"Те, як цей літак працює, як він виконує невеликі маневри, особливо на малих висотах - це дивовижний літак для польотів", - сказав Мунфіш. Незважаючи на це, МіГ-29 не може зрівнятися з російськими винищувачами в повітряному бою.

"Ми - легка здобич, а місії «надзвичайно небезпечні. Я б сказав, що жоден із західних пілотів або західних командирів ніколи і не подумає про такі місії, які ми виконуємо зараз", - сказав український пілот.

За словами Ігната, МіГи не будуть наближатися до фронту, де російська протиповітряна оборона настільки «насичена», що "там і муха не пролетить". Українські урядовці сподіваються, що передача МіГів допоможе їхнім західним партнерам подолати психологічний бар’єр в питанні надання Києву більш сучасних літаків так само, як рішення про надання старих танків проклало шлях до поставок нових танків Leopard німецького виробництва.

Польща і Словаччина спочатку мали намір надіслати Києву МіГи на початку війни, але були змушені відмовитися від своїх планів. Потім, минулого місяця, країни заявили, що все ж готові зробити цей крок. Словацькі літаки вже прилетіли в Україну, а польські розбирають і відправляють суходолом.