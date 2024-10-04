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Податкова служба вперше отримала дані про рахунки українців за кордоном

04 жовтня 2024, 15:07
Податкова служба вперше отримала дані про рахунки українців за кордоном
Фото: androidheadlines.com
Натомість українська сторона передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн.
Україна успішно здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). 
 
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
 
Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн. Натомість українська сторона отримала від іноземних органів дані про рахунки податкових резидентів України.
 
Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.
 
Доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дозволить: 
 
посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню; 
 
виявити незадекларовані доходи, щоб боротися з ухиленням від сплати податків фізичними особами; 
 
підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній; 
 
отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.
 
Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни.
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