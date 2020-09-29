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Податковий комітет Ради проголосував за збереження впливу СБУ на бізнес — нардеп

Закон в такий редакції буде профанацією
Податковий комітет ВРУ на засіданні 28 вересня, розглядаючи законопроєкт про Бюро економічної безпеки до 2 читання, не зміг підтримати одну з головних вимог бізнесу - знизити вплив правоохоронних органів на бізнес.
Податковий комітет Ради проголосував за збереження впливу СБУ на бізнес — нардеп Фото: policy.info

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Голосу", перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, пише "Економічна правда".

"Тільки що наш Комітет проголосував за те, щоб де-факто залишити економіку як підрозділ СБУ. Тобто не тільки Бюро економічної безпеки буде мати право лізти до бізнесу, але і СБУ. Саме те, на яке скаржиться бізнес.

Не вистачило одного голосу на Комітеті, щоб схвалити нормальну редакцію. Все. Ще одна реформа мінус. Закон в такий редакції буде звичайною профанацією", - написав Железняк.

У сфері економічних порушень бізнесу правоохоронну функцію зараз виконують СБУ, податкова міліція і Нацполіція. Нардепи декларували, що завдання законопроєкту про Бюро економічної безпеки - прибрати правоохоронців від впливу на бізнес.

Водночас голова правління ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи рішення податкового комітету, зазначив, що позбавлення СБУ невластивих функцій у сфері економіки та антикорупції було передвиборчою обіцянкою Володимира Зеленського.

Читайте також: СБУ повідомляє про припинення діяльності угруповання, яке займалося виготовленням та контрабандою сигарет.

 

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29 09 2020 10:48
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