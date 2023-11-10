Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Подоляк розповів, чи зробили в Офісі президента висновки після статті Залужного

10 листопада 2023, 20:21
Подоляк розповів, чи зробили в Офісі президента висновки після статті Залужного
Фото: Reuters
Він запевнив, що між президентом і головкомом ЗСУ є "синхронізована позиція".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, чи зробили в Офісі президента висновки зі статті головкома ЗСУ Валерія Залужного для британського видання The Economist.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю DW.

"Так, а які тут висновки? Дивіться, є синхронізована позиція, яка проговорюється на рівні стратегії і тактики ведення бойових дій, актуально проговорюється на Ставці або на військовому кабінеті і президентом, і головнокомандувачем, і, відповідно, тими чи іншими членами військового кабінету", – каже радник керівника ОП.

На його думку, публікація Залужного наголосила, що для уникнення затяжної війни, яка буде максимально руйнівна для України, потрібно змінити підхід до забезпечення ЗСУ.

"Ми ж розуміємо, що для того ,щоб отримати перевагу в цій війні, потрібно не кількісно навіть нарощувати обсяги певних видів зброї, тих же снарядів, а потрібно збільшити високотехнологічний компонент", – зазначив Подоляк.

ЗалужнийПодоляквійна в Україніросія окупантистаття

Останні матеріали

Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється