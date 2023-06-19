Подоляк оцінив, чи підірве росія Запорізьку електростанцію

Радник голови ОП попередив про загрозу екологічної катастрофи європейського рівня при спробі окупантів підірвати Запорізьку АЕС.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про наявність ризиків для захопленої Запорізької АЕС, коментуючи ймовірність її підриву російськими окупантами.

Про це Подоляк розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Радник голови ОП зазначив, що на сьогодні у росії сьогодні немає військових інструментів впливу на розвиток подій на лінії фронту, а – лише "терористичні інструменти", як-от підрив Каховської ГЕС.

"росія використала цей інструмент, пробуючи довести світу: давайте ви перестанете допомагати Україні, ви змусите Україну визнати наше право їх вбивати, історичне право їх мордувати, ви визнаєте, що ми маємо залишатися на частині території України. А ми будемо далі провокувати Україну, будемо далі пробувати її знищити і так далі. Але ви сьогодні маєте це все визнати, інакше ми будемо використовувати тероризм як такий", – пояснив Подоляк логіку ворога.

Він з іронією запевнив, що Україна відмовлятиметься від таких "пропозицій".

"У росії є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і ми маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС", – наголосив радник керівника ОП.

Він додав – треба усвідомити, що росія – це країна-терорист, адже вона сама свідомо використовує названі інструменти.