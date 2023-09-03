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Подоляк оцінив ризики виборів США у 2024 році для України

03 вересня 2023, 15:57
Подоляк оцінив ризики виборів США у 2024 році для України
Фото: Reuters
Україна продовжить отримувати допомогу від союзників після виборів у США.

У США після виборів не розглядатимуть варіанту капітуляції України та надалі продовжать надавати нам необхідну допомогу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у X (twitter).

За його словами, заяви про те, що вибори у США змінять формат війни не відповідають дійсності. 

"Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося росії; ми хочемо програти слабкій росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує росія", - пояснив радник Офісу президента України.

Він наголошує, що у разі будь-якого результату жодна із країн-союзників не прийме капітуляцію демократії, а Україна буде продовжувати отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні.

"Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості", - додав Подоляк.

Подоляквійна в УкраїніВибори в СШАросія окупанти

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