Подоляк оцінив ризики виборів США у 2024 році для України

Україна продовжить отримувати допомогу від союзників після виборів у США.

У США після виборів не розглядатимуть варіанту капітуляції України та надалі продовжать надавати нам необхідну допомогу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у X (twitter).

За його словами, заяви про те, що вибори у США змінять формат війни не відповідають дійсності.

"Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося росії; ми хочемо програти слабкій росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує росія", - пояснив радник Офісу президента України.

Він наголошує, що у разі будь-якого результату жодна із країн-союзників не прийме капітуляцію демократії, а Україна буде продовжувати отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні.

"Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості", - додав Подоляк.