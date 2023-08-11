Подоляк пояснив, як "вагнерівці" можуть потрапити до Польщі

росія постійно вдається до провокацій з мігрантами на кордонах Польщі та Литви.

Як відомо, Євген Прігожин перебуває у білорусі. Будь-яка дієва логістична провокація ПВК "Вагнера" означатиме, що це є провокація росії. Це державна, а не приватна корпорація.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, за цим стоїть росія. Хоч репутація путіна й обнулена, але держава зацікавлена в існуванні бандитського угруповання, яке є міжнародним і виконує зараз певні інформаційно-спекулятивні завдання", – відзначив він.

За словами радника ОП, найімовірніше, буде відпрацьований сценарій з емігрантами, які декілька років тому звозилися з Близького Сходу і пробували через білорусь пробратися до Польщі та Литви. Через мігрантські потоки росія спробує перемістити туди декілька вагнерівських агентів, які мають зайти на територію Польщі й щось там робити. Але, підкреслює Подоляк, це не будуть прямі боєзіткнення.

"Чим швидше ми закінчимо війну і остаточно обнулимо росію в політичному сенсі, тим швидше не буде більше провокацій на кордонах.путін розуміє, що він не може переломити хід війни в Україні", – акцентує радник Офісу Президента.

Тож він робитиме дві речі: провокуватиме інформаційно, влаштовуватиме провокації на кордоні з Польщею чи Литвою;

продовжуватиме атакувати цивільне населення України поки має ракетний ресурс.

"Все, що робитиме путін – очевидно. Єдиний дієвий інструмент сьогодні – деескалація. Вона можлива лише після передачі суттєвої військової допомоги Україні", – підсумував Подоляк.