Подоляк прогнозує новий заколот у росії

Новий бунт може бути потужнішим за попередній.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прогнозує новий заколот в російській федерації. І він може бути більш потужним, аніж бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

Таку думку представник ОП висловив в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк висловив думку про те, що зниклі російські генерали "дають покази щодо того, що це було таке. За його словами, ці воєначальники "не мають впливу на оперативно-тактичні рішення, які ухвалюються безпосередньо в зоні проведення так званої "СВО".

"Це все говорить про ключову складову; все, що стосується "Вагнера" сьогодні і вчора, і під час невдалого заколоту, говорить про те, що ерозія силової вертикалі, ерозія силових відносин і міжвідомчих відносин в росії набирає обертів. І це процес гниття, який точно призведе до потужного внутрішнього заколоту, реального, реалістичного. Це не буде такий демонстративний маніфестний марш. Але це буде означати наступне – низка тактичних поразок росії вздовж лінії фронту і всі ці хвороби, які вже бурхливо розвиваються у внутрішньому політичному організмі росії, проявлять себе внутрішніми бойовими діями", - наголосив Михайло Подоляк.