Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Подоляк прокоментував причетність українських спецслужб до ліквідації Киви

08 грудня 2023, 12:45
Подоляк прокоментував причетність українських спецслужб до ліквідації Киви
Фото: Reuters
Українські спецслужби набагато ефективніше розуміють все, що відбувається у росії.

Після ліквідації 6 грудня одіозного екснардепа-зрадника Іллі Киви, у росії таких ексцесів буде багато, адже немає запобіжників, вони вже зруйновані. 

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, росія на сьогодні є вкрай криміналізованою країною.

"Також з війни повертаються багато людей з кримінальними схильностями. Це свавілля буде тільки збільшуватись, і стане повноводною річкою – "москва-ріка", яка все зноситиме і все заливатиме кров'ю", - прогнозує Подоляк.

Він додає, що сьогодні й Служба безпеки України, й Головне управління розвідки України, набагато ефективніше розуміють все, що відбувається в росії. Вони мають розгалужені агентські мережі та вміють там працювати. А російська контррозвідка не так суттєво протидіє як раніше.

"Крім того, не варто перебільшувати значення Киви. Він не був аж такою впливовою людиною, не мав впливу на політику росії. Він не мав жодних інсайдів з України. Кива брав участь у класичних російських пропагандистських образливих форматах на федеральних каналах – не більше", - прокоментував він.

ліквідаціяПодоляквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Політика
Як зруйнувати вісь ревізіоністів. Білий дім має стати сильним та ефективним опонентом – Майк Помпео та Пітер Раф
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 08:36
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
США підривають власну глобальну позицію. Що трапляється, коли Сполучені Штати переоцінюють свою силу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 15:37
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Технології
Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs
Переклад iPress – 06 грудня 2023, 12:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється