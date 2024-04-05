Французькі війська в Україні – новий фейк кремля

Цього разу рф оббрехала міністра оборони Франції.

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що в Україні нібито незабаром буде присутній контингент французьких військ. Після цього в росії додали, що під час розмови з очільником МЗС Франції була "відзначена готовність до діалогу щодо України між росією і Францією. Утім, подібні заяви є фейком.

Про це сказав радник ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

"Усе, що повідомило міністерство оборони після розмови Себастьяном та Шойгу, є фейком. Я взагалі не розумію, навіщо мати телефонні розмови з представниками росії", - йдеться у повідомленні.

Він розповідає, що рф побудована на принципі домінуваня.

"Вони вважають – щойно ви починаєте з ними діалог, ви демонструєте слабкість, і вас можна буде дотиснути, тобто принизити тощо. Але, якщо не вдасться дотиснути безпосередньо у розмові, то тоді можна буде оббрехати вас тими чи іншими фейками", - додає Подоляк.

Радник ОП зазначає, що це стандартна практика росії.

"Тому всі, хто продовжують вважати, що можна подзвонити безглуздому Шойгу і почути щось дійсно важливе тощо, вони самі себе наражають на небезпеку або прямого психологічного тиску під час розмови, або такого оббріхування, про яке ви говорите", - зазначив Подоляк.

Він резюмував, що безумовно, "ніхто там не мав жодних розмов про можливість діалогу і щодо України, і взагалі щодо будь-якого іншого діалогу".