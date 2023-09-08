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Подоляк закликав Румунію збивати російські безпілотники та ракети

08 вересня 2023, 16:55
Подоляк закликав Румунію збивати російські безпілотники та ракети
Фото: Reuters
Україна не очікує від НАТО оголошення війни москві, але сподівається більшої твердості у стосунках з державою-агресором.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк просить Румунію відмовитися від "мовчання ягнят", коли на її територію падають безпілотники, запущені росією, і натомість зайняти більш жорстку позицію проти москви разом з НАТО.

Про це він написав у Х (Twitter).

Подоляк зауважив, що Україна не очікує від НАТО застосування статті 5 та оголошення війни москві через падіння російського військового безпілотника на територію Румунії, але закликав до більшої твердості, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.

росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для нанесення ракетних ударів по Україні лише з однієї причини. Бо там тиша. Можливо, варто жорсткіше сформулювати неприпустимість порушення власного повітряного простору? Наприклад, заявляючи про готовність збивати ці ракети і безпілотники в певному радіусі для захисту своїх кордонів”, - написав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента закликав союзників якнайшвидше допомогти Україні додатковими системами ППО, які будуть розгорнуті в прикордонних районах заради безпеки країн, що межують з Україною.

Нам потрібні прості дії, а не “мовчання ягнят”, - наголосив Подоляк.

РумуніябезпілотникиПодоляквійна в Україніросія окупанти

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