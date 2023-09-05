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ПОЛІТИКА

Подоляк засудив заяву ООН про геноцид в Україні

05 вересня 2023, 16:16
Подоляк засудив заяву ООН про геноцид в Україні
Фото: Укрінформ
Він зазначив, що ООН демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".

В Офісі президента засудили заяву ООН про нібито відсутність достатніх доказів геноциду, який вчиняють російські військові в Україні.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що ООН демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".

Так, вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація не бачила наміру вчинення злочинів геноциду з боку росії проти громадян України.

"Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі, так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів - абсолютно випадкова", - написав радник.

Подоляк продовжив, що згідно з логікою ООН, повномасштабна війна протягом 560+ днів, коли сотні українських міст і сіл були стерті з лиця землі, цілком вкладається в рамки допустимого "не-геноциду".

"І офіційні заклики "вбий українця!" не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав'язати російську - теж з любов'ю. Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, не вбивають людей мільйонами. Ось якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид", - заявив він.

Радник голови ОП зазначив, що в такому разі, за думкою ООН, мова йде про нібито "правильну війну", де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті.

"І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?" - додав він.

Заява ООН

Вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

ООНгеноцидПодоляк

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