Подорожуй зручно з паучами VELO, обирай свій варіант

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18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають тютюн або нікотин.

Знайти ідеального компаньйона для подорожей не так просто, але VELO стане корисним для повнолітніх споживачів нікотину у будь-якій подорожі. Універсальні, зручні, непомітні, нікотиновмісні паучі VELO можуть стати ідеальним супутником для мандрівників. Ознайомитись із всім асортиментом можна на офіційному сайті VELO go-velo.com.ua.

Чому з продукцією VELO зручно подорожувати:

Мінімум місця. Паучі займають дуже мало місця в рюкзаку або кишені, що дає змогу зекономити простір для інших важливих речей. Легкість у використанні. Паучі з нікотином легко відкриваються, використовуються і утилізуються, не залишаючи сміття. Ви просто відкриваєте упаковку, кладете нікотиновмісний пауч між яснами та губою і насолоджуєтесь смаком. Використаний пауч можна покласти у спеціальний відсік та викинути за можливості, якщо відразу утилізувати не вдається. До того ж, паучі можна використовувати без відволікання від актуальних справ та дозвілля. Різноманітні смаки. Нікотинові паучі VELO відрізняються багатим вибором смаків, дозволяючи кожному знайти свій унікальний варіант. Використання без диму* та сміття. Завдяки цьому паучі можна використовувати у будь-якому місці непомітно для оточуючих. Також вам не потрібно шукати запальнички та попільнички, та під час використання не забруднюється довкілля.

Які продукти VELO представлені в Україні

Продуктова лінійка VELO в Україні вражає своїм різноманіттям. У нашому інтернет-магазині представлені наступні продукти в залежності від їх міцності**:

2 крапки - BERRY FROST MEDIUM MINI; 3 крапки - ICE COOL STRONG; 4 крапки - BERRY FROST X-STRONG, FREEZE X-STRONG, TROPIC BREEZE Х-STRONG; 5 крапок - URBAN VIBE ULTRA, X-FREEZE ULTRA; 6 крапок - ARCTIC FROST MAX.

Вибираючи паучі VELO для своїх подорожей, ви отримуєте більше, ніж просто продукт. Ви отримуєте зручність, компактність, різноманітність смаків і надійну альтернативу традиційним нікотиновим продуктам.

Тим, хто ще не знайомий з нашою продукцією, пропонуємо відвідати офіційний сайт VELO. Завдяки інтуїтивному дизайну, ви з легкістю зможете ознайомитися з асортиментом, вибрати продукт, який вам підходить, та замовити його з безкоштовною доставкою по всій Україні.

А для досвідчених користувачів ми готуємо нові смаки паучів, які зроблять ваші подорожі ще більш комфортними. Слідкуйте за нашими оновленнями та не пропустіть новинки!

Подорожуйте зручно, з паучами VELO. Обирайте свій варіант, відкривайте для себе нові горизонти смаку та відчуттів. Подорожуйте разом з нами!

* Мається на увазі без смол, похідних від тютюну. Цей продукт не виключає усіх ризиків, містить нікотин, що викликає залежність

** лінійка актуальна станом на 15.06.2023