Подорожуй зручно з паучами VELO, обирай свій варіант
18+ Цей продукт містить нікотин і викликає залежність. Тільки для повнолітніх осіб, які споживають тютюн або нікотин.
Знайти ідеального компаньйона для подорожей не так просто, але VELO стане корисним для повнолітніх споживачів нікотину у будь-якій подорожі. Універсальні, зручні, непомітні, нікотиновмісні паучі VELO можуть стати ідеальним супутником для мандрівників. Ознайомитись із всім асортиментом можна на офіційному сайті VELO go-velo.com.ua.
Чому з продукцією VELO зручно подорожувати:
- Мінімум місця. Паучі займають дуже мало місця в рюкзаку або кишені, що дає змогу зекономити простір для інших важливих речей.
- Легкість у використанні. Паучі з нікотином легко відкриваються, використовуються і утилізуються, не залишаючи сміття. Ви просто відкриваєте упаковку, кладете нікотиновмісний пауч між яснами та губою і насолоджуєтесь смаком. Використаний пауч можна покласти у спеціальний відсік та викинути за можливості, якщо відразу утилізувати не вдається. До того ж, паучі можна використовувати без відволікання від актуальних справ та дозвілля.
- Різноманітні смаки. Нікотинові паучі VELO відрізняються багатим вибором смаків, дозволяючи кожному знайти свій унікальний варіант.
- Використання без диму* та сміття. Завдяки цьому паучі можна використовувати у будь-якому місці непомітно для оточуючих. Також вам не потрібно шукати запальнички та попільнички, та під час використання не забруднюється довкілля.
Які продукти VELO представлені в Україні
Продуктова лінійка VELO в Україні вражає своїм різноманіттям. У нашому інтернет-магазині представлені наступні продукти в залежності від їх міцності**:
- 2 крапки - BERRY FROST MEDIUM MINI;
- 3 крапки - ICE COOL STRONG;
- 4 крапки - BERRY FROST X-STRONG, FREEZE X-STRONG, TROPIC BREEZE Х-STRONG;
- 5 крапок - URBAN VIBE ULTRA, X-FREEZE ULTRA;
- 6 крапок - ARCTIC FROST MAX.
Вибираючи паучі VELO для своїх подорожей, ви отримуєте більше, ніж просто продукт. Ви отримуєте зручність, компактність, різноманітність смаків і надійну альтернативу традиційним нікотиновим продуктам.
Тим, хто ще не знайомий з нашою продукцією, пропонуємо відвідати офіційний сайт VELO. Завдяки інтуїтивному дизайну, ви з легкістю зможете ознайомитися з асортиментом, вибрати продукт, який вам підходить, та замовити його з безкоштовною доставкою по всій Україні.
А для досвідчених користувачів ми готуємо нові смаки паучів, які зроблять ваші подорожі ще більш комфортними. Слідкуйте за нашими оновленнями та не пропустіть новинки!
Подорожуйте зручно, з паучами VELO. Обирайте свій варіант, відкривайте для себе нові горизонти смаку та відчуттів. Подорожуйте разом з нами!
* Мається на увазі без смол, похідних від тютюну. Цей продукт не виключає усіх ризиків, містить нікотин, що викликає залежність
** лінійка актуальна станом на 15.06.2023