Подробиці розмови Трампа з Путіним: говорили про Україну та Зеленського
"Зачіпалася обстановка в Україні в контексті недавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки по реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту", - відзначив Трамп, повідомляє "Українська правда".
Президенти США та Росії також обговорили "поточний стан та перспективи двосторонніх відносин з акцентом на економічну співпрацю".
"Президенти висловилися за розвиток взаємовигідних торгово-інвестиційних зв'язків. Підтверджено взаємний настрій за активізацію діалогу в різних областях, в тому числі з питань стратегічної стабільності", - розповіли у Путіна.
Зазначається, що Путін розповів Трампу про підсумки зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином у Владивостоці. Також вони обговорили ситуацію у Венесуелі.
"Домовлено про продовження контактів на різних рівнях. Глави держав висловили задоволення розмовою, яка відбулася, і яка мала діловий і конструктивний характер", - підсумували у Кремлі.
Пізніше Трамп прокоментував телефонну розмову з Путіним у Twitter.
"Провів довгу і дуже хорошу розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди говорив, задовго до початку полювання на відьом, налагодження стосунків з Росією, Китаєм і всіма – це хороша річ, не погана. Ми обговорювали торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль ядерних озброєнь і навіть "Російський обман". Дуже продуктивна розмова!", - написав президент США.
Нагадаємо, що Делегація США вирушить до Сінгапуру готуватися до саміту попри його скасування
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