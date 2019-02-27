Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Подвійне громадянство в Україні потрібно дозволити, - Клімкін

Виняток потрібно зробити для країни-агресора, до цього питання можна повернутися лише після повернення Криму і Донбасу, вважає міністр
В Україні необхідно легалізувати статус подвійного громадянства.
Подвійне громадянство в Україні потрібно дозволити, - Клімкін Фото: Reuters

"Я вважаю за необхідне дозволити подвійне громадянство… Так, воно нам потрібно. Однак за жодних умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором. Це буде обговорюватися лише після того, як вони повернуть нам Донбас і Крим", - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує УНІАН.

Глава української дипломатії уточнив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців.

"Скільки може гарних професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах. Подивіться, навіть ситуація з Уляною Супрун – скільки там всього говорили... Ми маємо прийти до цього (подвійного громадянства - ред.), але чітко визначити, хто може претендувати на нього", - заявив міністр.

Нагадаємо, відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2019 08:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.