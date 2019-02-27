Подвійне громадянство в Україні потрібно дозволити, - Клімкін
"Я вважаю за необхідне дозволити подвійне громадянство… Так, воно нам потрібно. Однак за жодних умов не повинно бути подвійного громадянства з країною-агресором. Це буде обговорюватися лише після того, як вони повернуть нам Донбас і Крим", - заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує УНІАН.
Глава української дипломатії уточнив, що подвійне громадянство допоможе залучати на роботу іноземних фахівців.
"Скільки може гарних професіоналів приїхати з інших країн, щоб допомогти нам у реформах. Подивіться, навіть ситуація з Уляною Супрун – скільки там всього говорили... Ми маємо прийти до цього (подвійного громадянства - ред.), але чітко визначити, хто може претендувати на нього", - заявив міністр.
Нагадаємо, відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Російської Федерації.
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