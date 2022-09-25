Пограничники не виключають вторгнення в Україну з території білорусі

Підрозділи збройних сил білорусі можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації

Провокацій на кордоні з білоруссю наразі не фіксується, проте залишається ризик вторгнення ворожих військ з території цієї країни.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, наразі здійснюються всі заходи для укріплення цього напрямку, передає УНН.

"На даний момент, на щастя, ситуація стабільна. Всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що білорусь підтримує росію у війні проти нашої країни”, – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що не виключається можливість, що підрозділи збройних сил білорусі можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації.

“Саме тому всі сили оборони – і прикордонники, і ЗСУ і нацгвардійці, знаходяться на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче – вторгнення", – додав він.