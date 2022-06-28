ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв заявив, що спроби України повернути Крим означатимуть оголошення війни, а якщо вона на той час буде членом НАТО - призведуть до Третьої світової.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Погроза Третьо Світовою: Медвєдєв погрожує війною за спробу повернути Крим
Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
Медвєдєв заявив, що бачить у вступі України до НАТО набагато більшу небезпеку, ніж вступі Фінляндії та Швеції, через наявність "неврегульованих територіальних суперечок та різного розуміння статусу регіонів".
"Для нас Крим - частина Росії, і це назавжди. Будь-яка спроба зазіхати на Крим - це оголошення війни. І якщо це зробить країна-член НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом, Третя світова війна, тотальна катастрофа", - сказав Медвєдєв.
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