Поїздка родичів полонених моряків до Москви вже організована, - Денісова

"Організаційні питання вирішені. Тому я подякувала голові Уряду за допомогу"

Усі організаційні питання поїздки родичів військовополонених моряків для відвідання "судових засідань" у Москві вже вирішені.

"Мною були проведені перемовини з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом щодо підтримки родичів військовополонених моряків, які виїжджають до Москви на так звані судові засідання. Організаційні питання вирішені. Тому я подякувала голові Уряду за допомогу", - повідомляє у Facebook Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.