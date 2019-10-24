Покращення у міжнародному іміджі України бачить кожен п'ятий опитаний українець
Українці помітили поліпшення у міжнародному іміджі країни та у стосунках із Заходом, про що свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними соцдослідження, у міжнародному іміджі України поліпшення побачив 21% респондентів, у відносинах країни із Заходом - 19%.
У можливостях знайти роботу позитивні зміни фіксують 18%, у боротьбі з корупцією - 17%. У політичній стабільності поліпшення побачили 14%. У вирішенні питання війни на Донбасі - 13%.
Водночас у низці сфер респонденти швидше відзначали погіршення. Скоріше негативно оцінили зміни якості медичного обслуговування (45% - відзначили погіршення, 12% - поліпшення, 30% - відсутність змін), безпеки на дорогах (46% - погіршення, 12% - поліпшення, 34% - відсутність змін), тарифів на комунальні послуги (52% - погіршення, 8% - поліпшення, 3% - відсутність змін), цін на основні товари і послуги (73% - погіршення, 18% - відсутність змін і 3% - поліпшення).
71% зазначили, що Україні найбільше не вистачає миру. 43% вважають, що Україні потрібен порядок, 40% -стабільність, 37% - єдність, 36% - достаток, по 30% - розвиток і справедливість, 8% - впливовість у світі.
Найбільшою загрозою для України респонденти вважають масовий виїзд українців за кордон (56%). Близько 45% загрозами вважають економічний занепад і зубожіння населення. Від 30% до 40% вважають загрозами погіршення здоров'я нації, екологічні катастрофи, повномасштабну війну з Росією, зростання злочинності, деградацію та вимирання населення. Від 20% до 30% - розвал країни, девальвацію гривні, безвладдя та масові заворушення. Від 13% до 17% загрозами вважають встановлення диктатури, голод, міжнародну ізоляцію України та тероризм.
Опитування проводилося 19-22 жовтня. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,0%.
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