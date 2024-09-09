Покровськ швидко порожніє, поруч тривають важкі бої - BBC
09 вересня 2024, 19:09
Фото: Генштаб ЗСУ
Зазначається, що на цьому фланзі, який намагаються захопити росіяни, розміщене місто Селидове, яке наразі захищають бійці 15-ї бригади Національної гвардії.
Місто Покровськ Донецької області - ключовий транспортний вузол. Якщо воно впаде, російські війська переріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні. Безсумнівно, це місто зараз є головним пріоритетом москви.
Про це пише BBC.
За словами голови військової адміністрації Покровська Сергія Добряка, співвідношення сил, що воюють на цьому напрямку, становить 10 до одного на користь росії.
"Місто швидко порожніє. Лише два місяці тому тут усе ще мешкали 48 000 людей. Сьогодні половина з них уже виїхала. У колись жвавому центрі міста з магазинами і супермаркетами моторошно тихо. Банки, супермаркети і більшість кафе зачинені. Лікарню евакуйовано. За містом екскаватори риють нові траншеї в полях", - ідеться в публікації.
Командир батальйону 110-ї бригади, підполковник Олег Дем'яненко розповів, що наразі лінія фронту на північному фланзі наступу військ рф на Покровськ стабілізувалася. Однак, як він додав, російські атаки в основному зосереджені на південному фланзі, де тривають важкі бої.
Зазначається, що на цьому фланзі, який намагаються захопити росіяни, розміщене місто Селидове, яке наразі захищають бійці 15-ї бригади Національної гвардії. Нещадні атаки росіян не дають їм перепочинку, бої тут дуже інтенсивні, кажуть солдати.
"Ворог атакує групами до 15 осіб, іноді до 60. Ми робимо до 200 пострілів на день", - розповів один із воїнів.
Вказується, що чим більше вони обстрілюють російські позиції, тим вищий ризик вогню у відповідь. Тому після кожної серії пострілів українські захисники прямують у бліндаж, щоб перечекати вогонь у відповідь росії.
"Лінія фронту тут може швидко переміщатися. Іноді це може бути повною несподіванкою для українських сил", - додали у виданні.