Покровськ швидко порожніє, поруч тривають важкі бої - BBC

Зазначається, що на цьому фланзі, який намагаються захопити росіяни, розміщене місто Селидове, яке наразі захищають бійці 15-ї бригади Національної гвардії.

Місто Покровськ Донецької області - ключовий транспортний вузол. Якщо воно впаде, російські війська переріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні. Безсумнівно, це місто зараз є головним пріоритетом москви.

За словами голови військової адміністрації Покровська Сергія Добряка, співвідношення сил, що воюють на цьому напрямку, становить 10 до одного на користь росії.

"Місто швидко порожніє. Лише два місяці тому тут усе ще мешкали 48 000 людей. Сьогодні половина з них уже виїхала. У колись жвавому центрі міста з магазинами і супермаркетами моторошно тихо. Банки, супермаркети і більшість кафе зачинені. Лікарню евакуйовано. За містом екскаватори риють нові траншеї в полях", - ідеться в публікації.