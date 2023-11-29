Поки росія не припинить агресивну війну, США і союзники підтримуватимуть Україну – заява

З лютого 2022 року партнери виділили приблизно 35 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

артнери й союзники продовжуватимуть підтримувати українську самооборону, поки російська федерація не припинить свою агресивну війну.

Про це заявило представництво США при НАТО, із посиланням на посольство США в Україні.

"Жоден українець не повинен терпіти щоденні обстріли. Поки росія не припинить свою агресивну війну, ми продовжуватимемо підтримувати українську самооборону. Албанія, Румунія, Македонія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Естонія докладають усіх зусиль для забезпечення безпеки України. Кожен член Альянсу важливий, коли ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у дописі.

Також у заяві зазначаються дані про допомогу кожної з названих країн, яку вона надала Україні з початку повномасштабної війни.

"З лютого 2022 року наші партнери й союзники виділили приблизно 35 млрд доларів на безпекову допомогу Україні. Ми продовжуємо разом стояти пліч-о-пліч з Україною", - запевнили у представництві США при НАТО.