Війна москви є результатом її імперських амбіцій, Трамп має врахувати це і діяти відповідно, якщо його обіцянки мають значення.

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити мир через силу. Не інкременталізм, не відмова від України, не капітуляція перед ядерним шантажем Кремля, а сила. І сила, застосована мудро і рішуче, — це саме те, що знадобиться, щоб відвести світ від краю прірви, відновити стримування і покласти край злочинній війні росії.

Однак сила повинна мати мету. Війни москви в Чечні, Грузії та Україні є наслідком її прагнення зберегти імперське минуле. Якщо обіцянки Трампа мають значення, він повинен визнати, що війна росії — це війна завоювань, і вона може закінчитися лише поразкою цієї імперії.

Про це пише Politico.

Чахоян зазначає, що за президента Джо Байдена США розглядали реваншизм москви як кризу, якою треба керувати, а не як війну, яку треба виграти. США надавали Україні підтримку, достатню для протистояння, але не для повного вигнання окупантів.

Тим часом під час своєї президентської кампанії Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну за 24 години, уклавши угоду з путіним, що викликало занепокоєння, що таке швидке вирішення може відбутися шляхом поступок з боку України. І хоча його риторика змінилася після переобрання, пам'ять про колишню наївність залишається.

На щастя, призначення Трампом генерала армії у відставці Кіта Келлога спеціальним посланником з питань росії та України свідчить про підхід, який поєднує військову допомогу та дипломатію. Але навіть план Келлога передбачає, що москва діятиме, виходячи з національних інтересів, а не покладатиметься на завоювання для збереження своєї легітимності.

"росія, як свідчить історія, стримується силою і підбадьорюється слабкістю. Вона живиться страхом і нерішучістю свого супротивника. І хоча москва несе повну відповідальність за розв'язання цієї катастрофічної війни, низка політичних помилок Заходу дозволила її амбіціям вийти з-під контролю", — вважає Чахоян.

Це означає, що якщо дозволити росії залякувати вільний світ і змушувати обмежувати підтримку України або навіть припиняти її, це гарантує майбутнє, в якому кожен зловмисний режим буде вважати ядерну зброю найвищим важелем впливу. Це, своєю чергою, призведе до хаосу. Тому, на думку автора, найкраща відповідь росії — це сила.

"Агресор має зазнати поразки — не лише заради виживання України, але й для того, щоб покласти край імперським амбіціям росії", — підсумував Чахоян.