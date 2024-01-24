Politico написало про бойових українських котів

Україна залучає котячих друзів до боротьби з росією, але росія дає відсіч власними фронтовими котячими відео.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

В статті йдеться про українських котів, які допомагають військовим боронити Батьківщину. Серед героїв: Сирський, Шайбик, Кароліна та Герич.

Коти зазвичай приходять до захисників на фронті з прилеглих сіл та міст, шукаючи людського захисту від постійних обстрілів та вибухів.

"Коли це налякане маленьке створіння приходить до вас, шукаючи захисту, як ви можете сказати "ні"? Ми сильні, тому захищаємо слабших істот, які потрапили в такі жахливі обставини, як і ми, лише через те, що на нашій землі з’явилися росіяни", - розказав бойовий медик Олександр Ябчанко.

Про Сирського написали, що другом і рятівником для відомого кота Сирського - тезкою командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського - став військовий Роман Сініцин. Військовий розповів, що кличку для кота обрали випадково. Тварину так назвали тому, що вона дуже любила сир, і це ніяк не пов’язано з командувачем Сухопутних військ. Але Олександра Сирського розсмішила така випадковість.

Роман знайшов кота під час виконання бойового завдання у прифронтовому селі, тоді він із побратимами вже певний час мешкали у покинутій хаті. Їхніми сусідами-шкідниками були миші:

"Миші бігають по вас, коли ви спите, вони лізуть у ваші речі. Вони все жують. Через мишей довелося викинути два ящики упакованого пайка", - сказав він. Але Сирський допоміг захисникам з цим впоратися.

"Більшість місцевих жителів евакуювалися, тож коти шукають новий дім. Ми спіймали Сирського і харчами вмовили його залишитися з нами. Він допоміг вирішити нашу мишачу проблему", - розказав Сініцин.

Зараз Сирського відвезли до столиці і кіт живе з родиною Романа, яка піклується про нього. Тварина при цьому не припиняє турбуватися про українську армію.

"Я відвіз його додому, коли ми залишили цю позицію. Зараз він живе з моєю родиною в Києві, але продовжує допомагати армії. Ми використали його популярність у соцмережах, щоб зібрати 147 тис. євро на комплекси БПЛА Mini Shark для коригування артилерії", - підсумував військовий.

Також Politico написало про кота Шайбика, який став відомий у соцмережах завдяки військовому Олександру Ляшуку, який почав публікувати відео та фото з котом. Пухнастик був одним з чотирьох кошенят, які жили з підрозділом Олександра на південному фронті у 2022 році.

"Шайбик мав найбільшу харизму. Стало холодно, тож одного вечора я взяв його з собою в спальний мішок. І тоді я закохався в того кота. Він не просто мій найкращий друг, він мій син, - сказав Ляшук.

Він додав, що якось під час їхнього перебування на позиції в лісі, Шайбик зловив 11 мишей. Іноді він приносить здобив у спальний мішок Олександра.

Попри їх зв’язок, він лишається вільним котом. Інколи він може піти по своїм справам. Якось Шайбик зник на 18 днів. Його знайшли за кілька кілометрів у компанії інших котів. Ляшук називає це відпусткою для чотирилапого. У вересні Шайбик отримав спеціальну нагороду за допомогу в зборі грошей на купівлю семи автомобілів.

Ще одна історія - про кицьку Кароліну.

Бойовий медик Олександр Ябчанка розповів, що не мав бажання заводити кота, але це змінилося, коли на фронті до його частини прибилася Кароліна. Кішка оселилася разом з військовими на позиції. Для неї діяло одне правило — не можна лежати на спальних місцях захисників.

"Одного разу Кароліна заскочила на наше спальне місце, хоча їй це було заборонено. Ми почали лаятися. У відповідь вона почала народжувати. Так ми отримали сім'ю з шести котів", каже медик.

Кошенята жили разом з військовими поки не виросли достатньо для того, щоб відлучати їх від мами. Після цього їх віддали людям. «Ми швидко знайшли їм домівки. Але Кароліна та її біле кошеня Хонор залишилися зі мною. Я відвіз їх до Львова, свого рідного міста. Мама так зраділа, що завела двох фронтових котів», — поділився Ябчанка.

Ще одна історія про Герича, або Геральда, Він породи шотландська висловуха, разом з Кирилом Люковим, військовим координатором Волонтерського фонду Сергія Притули, доставляють постачання підрозділам на передовій.

Кіт більше 20 разів вже їздив на фронт, а живе разом з Кирилом у Краматорську.

"Кожного разу він був зіркою шоу, коли стільки бійців бігли до нас, щоб погладити його і сфотографуватися з ним. Герич був терплячим, хоча й трохи шокований", - розповів Люков.