Politico назвало причини через які Трамп може програти вибори
23 липня 2024, 20:53
Ключова проблема Трампа – виборча аудиторія серед жінок, і призначення Венса точно не допоможе республіканцям.
Якщо демократична партія обере Камалу Гарріс як кандидата у президенти США, головною темою її передвиборчої програми можуть стати права жінок та, зокрема, аборти.
Про це пише Politico.
Журналісти відзначають, що Трамп неодноразово потрапляв у сексистські скандали, через що має великі проблеми з жіночим електоратом у США. І призначення Венса на посаду віцепрем'єра у разі перемоги – це логічний крок від Трампа тільки в разі його прямої сутички з Байденом, вважає видання. Адже хоч сам Венс і походить з бідної родини й має підтримку серед ключових штатів – він потрапляв у ще більшу кількість сексистських скандалів.
Зокрема, журналісти нагадують слова Венса про те, що жінки, які зазнали згвалтувань – зобов'язані залишатися у шлюбі заради дітей. Крім того, Венс неодноразово заявляв про необхідність заборони абортів чи посилення політики з цього питання.
Журналісти нагадують, що наразі в США жінки складають 51% серед виборчого електорату і вони зазвичай значно активніше беруть участь у виборах. Особливо вони активні в деяких ключових штатах, як от Арізона, Мічиган, Пенсільванія та Вісконсін. Крім того, в Трампа можуть бути проблеми у Флориді, де він хоч і перемагав під час двох останніх виборів, однак різниця з Байденом у нього була мінімальна.
"Чи зможе Харріс розвинути цю перевагу, влити ентузіазм і стимулювати явку, щоб повторити те, що жінкам-демократам вдалося досягти у 2022 році? Якщо так, то у 2024 році Америка може нарешті обрати першу жінку-президентку", – підсумовують журналісти.