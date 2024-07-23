Politico назвало причини через які Трамп може програти вибори

Ключова проблема Трампа – виборча аудиторія серед жінок, і призначення Венса точно не допоможе республіканцям.

Якщо демократична партія обере Камалу Гарріс як кандидата у президенти США, головною темою її передвиборчої програми можуть стати права жінок та, зокрема, аборти.

Журналісти відзначають, що Трамп неодноразово потрапляв у сексистські скандали, через що має великі проблеми з жіночим електоратом у США. І призначення Венса на посаду віцепрем'єра у разі перемоги – це логічний крок від Трампа тільки в разі його прямої сутички з Байденом, вважає видання. Адже хоч сам Венс і походить з бідної родини й має підтримку серед ключових штатів – він потрапляв у ще більшу кількість сексистських скандалів.

Зокрема, журналісти нагадують слова Венса про те, що жінки, які зазнали згвалтувань – зобов'язані залишатися у шлюбі заради дітей. Крім того, Венс неодноразово заявляв про необхідність заборони абортів чи посилення політики з цього питання.