Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Politico назвало причини через які Трамп може програти вибори

23 липня 2024, 20:53
Politico назвало причини через які Трамп може програти вибори
Ключова проблема Трампа – виборча аудиторія серед жінок, і призначення Венса точно не допоможе республіканцям.
Якщо демократична партія обере Камалу Гарріс як кандидата у президенти США, головною темою її передвиборчої програми можуть стати права жінок та, зокрема, аборти.
 
Про це пише Politico.
 
Журналісти відзначають, що Трамп неодноразово потрапляв у сексистські скандали, через що має великі проблеми з жіночим електоратом у США. І призначення Венса на посаду віцепрем'єра у разі перемоги – це логічний крок від Трампа тільки в разі його прямої сутички з Байденом, вважає видання. Адже хоч сам Венс і походить з бідної родини й має підтримку серед ключових штатів – він потрапляв у ще більшу кількість сексистських скандалів.
 
Зокрема, журналісти нагадують слова Венса про те, що жінки, які зазнали згвалтувань – зобов'язані залишатися у шлюбі заради дітей. Крім того, Венс неодноразово заявляв про необхідність заборони абортів чи посилення політики з цього питання.
 
Журналісти нагадують, що наразі в США жінки складають 51% серед виборчого електорату і вони зазвичай значно активніше беруть участь у виборах. Особливо вони активні в деяких ключових штатах, як от Арізона, Мічиган, Пенсільванія та Вісконсін. Крім того, в Трампа можуть бути проблеми у Флориді, де він хоч і перемагав під час двох останніх виборів, однак різниця з Байденом у нього була мінімальна.
 
"Чи зможе Харріс розвинути цю перевагу, влити ентузіазм і стимулювати явку, щоб повторити те, що жінкам-демократам вдалося досягти у 2022 році? Якщо так, то у 2024 році Америка може нарешті обрати першу жінку-президентку", – підсумовують журналісти.

 

Дональд Трампвійна в Українівибори преидентаросія окупанти

Останні матеріали

Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється