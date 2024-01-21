Politico назвало Український дім у Давосі найкращим павільйоном

Український дім, який працював під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі - був визнаний найкращим павільйоном.

Про це повідомляє американська медіа-організація Politico.

"Український дім з його безперебійними перевірками безпеки, його спокійним і зручним для роботи підземним кафе та якістю його панелей. Українці вже другий рік поспіль зайняли просторе місце, яке поза Всесвітнім економічним форумом працює як меблевий", - пише видання.

В Politico додали, що павільйон, яким керували виключно жінки, показував карту російських воєнних злочинів.

В Українському домі були встановлені три гігантські екрани, на яких транслювались милі відео з українського тік-току.

З 15 по 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі працював Український дім – комунікаційний, дискусійний та виставковий простір. Його головною метою було привернути увагу до потреб країни, яка у 21 столітті протистоїть потужному агресорові.