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Politico проаналізувало, що перемога опозиції на виборах у Британії принесе Україні

24 травня 2024, 18:27
Politico проаналізувало, що перемога опозиції на виборах у Британії принесе Україні
Попри зміни в уряді Британії - її рішучість стати на бік України, протистояти російській агресії і переслідувати путіна за його військові злочини - не зміниться.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Напередодні виборів у Британії 4 липня лідер опозиції Кір Стармер докладає усіх зусиль, аби його партія не сприймалася як "м'яка" в питаннях оборони.

Фактично єдиний фронт з урядом консерваторів у питаннях зовнішньої політики і непохитну прихильність до НАТО і війни в Україні.

"Найменше в Україні хочуть бачити, як політичні партії у Великій Британії сваряться з приводу того, що для них є життям або смертю", - заявив Стармер.

Лейбористи прагнуть переконати не лише британську громадськість. 

Так, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі і тіньовий міністр оборони Джон Хілі цього місяця вирушили до Києва, щоб запевнити своїх колег у тому, що лейбористський уряд Британії буде повністю відданий військовим зусиллям України.

"Якщо після виборів відбудеться зміна уряду, рішучість Великої Британії встати на бік України, протистояти російській агресії і переслідувати путіна за його воєнні злочини не зміниться", - заявив Гілі.

Разом з тим, голова партії Торі, нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак, заявив, що прем'єрство Стармера фактично підбадьорить путіна. Сунак вже натякав, що Стармер симпатизує терористам з огляду на те, що лідер лейбористів представляв інтереси підозрюваних у тероризмі, коли був адвокатом з прав людини в 1990-х і 2000-х роках.

Війни в Україні та в Газі, а також ширша заклопотаність Заходу тим, що Сунак називає "віссю авторитаризму", будуть неодноразово згадуватися під час кампанії, щоб підкреслити поточний момент глобальної нестабільності, пише видання.

Раніше ми повідомляли, що Сунак оголосив дату дострокових виборів.

 

вибориВелика Британія

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