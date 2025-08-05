Politico: путін уникає зустрічі із Зеленським під приводом невиконаної роботи

Пєсков повідомив журналістам, що лідер кремля "не виключає" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським - "після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях".

кремль продовжує затягувати можливі переговори про припинення вогню з Україною. Прессекретар кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що владімір путін "не виключає" зустрічі зі своїм українським колегою - але тільки після того, як буде проведена якась "робота".

Остання заява Пєскова, зроблена в понеділок, стала черговою спробою москви уникнути серйозних переговорів, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа, щоб росія погодилася на перемир'я до 8 серпня - інакше підуть тарифні заходи.

Про це пише Politico.

Спочатку американський лідер дав росії 50 днів, але незабаром він скоротив термін, заявивши, що він "розчарований" путіним.

Пєсков повідомив журналістам, що лідер кремля "не виключає" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським - "після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях". За його словами, цю роботу "ще не було виконано".

Зеленський, зі свого боку, заявив: "Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в росії, і тому Україна вкотре пропонує перейти від технічних обговорень до реальних переговорів - не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів".

кремль не раз натякав на готовність до переговорів з Україною заради завершення війни, висуваючи водночас туманні та малореалістичні умови, що давало змогу затягувати процес, продовжувати обстріл і захоплення нових територій, пише ЗМІ.

На цьому тлі Трамп знову відправить спецпосланця Стіва Віткоффа в росію. Це відбудеться протягом найближчих днів.