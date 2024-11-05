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Politico розкрило, на кого ставить путін під час виборів президента США

05 листопада 2024, 13:35
Politico розкрило, на кого ставить путін під час виборів президента США
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Насправді жоден з кандидатів не обіцяє реалізацію усіх бажань москви.
Коли Дональд Трамп здобув перемогу на виборах у 2016 році, в москві святкували його успіх. Однак, через вісім років первинні надії в росії щодо виборів президента США. Хоча може здаватися, що кремль знову ставить на Трампа, насправді жоден з кандидатів не обіцяє реалізацію усіх бажань москви.
 
Про це пише Politico.
 
Після першої кампанії Трамп отримав деяку підтримку в росії, особливо від путіна, якому він відверто імпонував. Як зазначає Ніна Хрущова, професорка з Нью-Йорка і правнучка Микити Хрущова, путіну до вподоби, що багатий і високий Трамп захоплюється ним:
 
"путін - невисока, марнославна людина. кремлю подобається, що високий і багатий Трамп відчуває абсолютне захоплення перед путіним. Це дає путіну перевагу".
 
Крім того, конспірологічні погляди Трампа співзвучні з думками багатьох росіян. Найбільше ж кремль приваблює позиція Трампа щодо України: він обіцяв завершити війну за один день, імовірно, за рахунок поступок Києва. Його союзник Джей Ді Венс також критикує подальшу підтримку України. Як зауважив колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов, путіну потрібна перемога, а тривалий конфлікт підриває його легітимність.
 
Втім, москва вже мала досвід із Трампом, коли він не виконав деякі свої обіцянки в першу каденцію, зокрема не налагодив відносини з росією і не зняв санкцій. У сучасних умовах у москві мало віри в те, що навіть прокремлівський президент змінить ворожий до росії курс США. Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки росії, заявив, що вибори в Америці не змінять нічого для Росії, адже і Байден, і Трамп підтримують антиросійський консенсус.
 
Водночас, путін саркастично висловив підтримку кандидатці від демократів Камалі Гарріс. Він заявив, якщо Байден піде з гонки, росія зробить те, про що той просив своїх виборців, і "підтримає" Гарріс. Ці слова викликали сміх аудиторії, однак деякі експерти вважають, що це може мати підґрунтя. Адже перемога Гарріс може залишити в силі статус-кво, що москві на руку, особливо якщо Захід поступово ослабне у підтримці України.
 
На думку кремля, який би кандидат не переміг, американська політика залишиться русофобською. При цьому розвідка США та експерти підозрюють росію у використанні дезінформації для впливу на вибори. Попри це, інтерес Кремля не обмежується підтримкою якогось конкретного кандидата, а більше спрямований на посилення хаосу та поляризації в США, що б'є по довірі до демократії.

 

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