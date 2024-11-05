Насправді жоден з кандидатів не обіцяє реалізацію усіх бажань москви.

Коли Дональд Трамп здобув перемогу на виборах у 2016 році, в москві святкували його успіх. Однак, через вісім років первинні надії в росії щодо виборів президента США. Хоча може здаватися, що кремль знову ставить на Трампа, насправді жоден з кандидатів не обіцяє реалізацію усіх бажань москви.

Після першої кампанії Трамп отримав деяку підтримку в росії, особливо від путіна, якому він відверто імпонував. Як зазначає Ніна Хрущова, професорка з Нью-Йорка і правнучка Микити Хрущова, путіну до вподоби, що багатий і високий Трамп захоплюється ним:

"путін - невисока, марнославна людина. кремлю подобається, що високий і багатий Трамп відчуває абсолютне захоплення перед путіним. Це дає путіну перевагу".

Крім того, конспірологічні погляди Трампа співзвучні з думками багатьох росіян. Найбільше ж кремль приваблює позиція Трампа щодо України: він обіцяв завершити війну за один день, імовірно, за рахунок поступок Києва. Його союзник Джей Ді Венс також критикує подальшу підтримку України. Як зауважив колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов, путіну потрібна перемога, а тривалий конфлікт підриває його легітимність.