Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляєн

Серед пропозицій від Єврокомісії ‒ відмова від вимоги одностайності при ухваленні рішень у сфері зовнішньої політики та податків.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, як очікується, представить 20 березня пропозиції, які змінять порядок прийому до ЄС нових членів.

Про це пише Politico.

Згідно з проєктом документа, на який посилається видання, Єврокомісія запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, "дозволить країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства замість того, щоб чекати роки або десятиліття, поки вони проведуть необхідні реформи".

Зокрема буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку. При цьому Єврокомісія попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку "не можуть бути на вибір", а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

Враховуючи, що більшість керівників країн ЄС вже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, управляти буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів.

Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними та пропорційними гарантіями, які враховують стратегічні національні інтереси", зазначає видання.