Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляєн

20 березня 2024, 12:57
Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Серед пропозицій від Єврокомісії ‒ відмова від вимоги одностайності при ухваленні рішень у сфері зовнішньої політики та податків.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, як очікується, представить 20 березня пропозиції, які змінять порядок прийому до ЄС нових членів.

Про це пише Politico.

Згідно з проєктом документа, на який посилається видання, Єврокомісія запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, "дозволить країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства замість того, щоб чекати роки або десятиліття, поки вони проведуть необхідні реформи".

Зокрема буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку. При цьому Єврокомісія попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку "не можуть бути на вибір", а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

Враховуючи, що більшість керівників країн ЄС вже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, управляти буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів.

Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними та пропорційними гарантіями, які враховують стратегічні національні інтереси", зазначає видання.

реформиУрсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана та отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана та отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється