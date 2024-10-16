Politico розповіло, чому США сміливо діють в Ізраїлі та обережно в Україні

США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні, оскільки росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні.

"Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не сподобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни. Набагато більше ризику, якщо спробувати це з росією", — каже старший помічник Сенату США.

Двоє чиновників Білого дому на умовах анонімності назвали ту ж причину. Як зазначається, відправка американців збивати ракети над Україною може спровокувати пряме військове зіткнення між двома провідними ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Збивання ракет на Близькому Сході не провокує конфлікт з "ядерним" противником.

"Сумно дивитися на все це як пересічному громадянину України — коли в домовленості про недопущення ескалації з боку москви жертвують твоєю країною і громадянами", — сказав науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Водночас двоє українських офіцерів ППО на умовах анонімності визнали, що збивати ракети над Ізраїлем легше, ніж над Україною. Це маленька країна і Штати можуть використовувати свої корабельні системи протиракетної оборони, тоді як Україна - велика за розміром і недоступна для західних військово-морських сил. Щоб захистити нашу країну потрібно було б розмістити ППО на західному кордоні, однак це допомогло б лише прилеглій території.

"Члени НАТО, які беруть участь у протиповітряній обороні України, повинні будуть зробити набагато більший внесок у ширшій території, з більшим ризиком "вступити у війну" заради невизначених здобутків. Вартість також буде більшою, оскільки частота російських атак набагато більша, ніж значні, але реактивні спроби Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю", — пояснив Метью Севілл, директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних сил Великої Британії.

Через це винищувачам союзників довелось би літати у небі над Україною, що потенційно може призвести до прямих зіткнень з росією, чого Білий дім намагається уникнути.

"Щоб максимізувати ефективність таких зусиль, західні сили, ймовірно, захочуть завдати прямих ударів російським літакам, завдаючи ударів, і/або придушити російські РЛС і ракети ППО великої дальності. Тому це асоціює захист від ракет з більш прямою участю, навіть якщо тільки в повітрі", — сказав Кавілл.

Як зазначає видання, звинувачення США у подвійних стандартах відображає ширше розчарування України тим, що адміністрація Байдена недостатньо робить, щоб допомогти Києву зупинити російські атаки. Йдеться й про повільний продаж зброї, й про заборону на використання Україною далекобійної зброї від союзників по території рф.

"США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні в її боротьбі з росією... Існує майже паралізуючий страх небажання завдавати прямих ударів російською зброєю, оскільки адміністрація розглядає це як пряму боротьбу з росією", — наголосив Шелбі Магід, заступник директора Атлантичної ради, вашингтонського мозкового центру.

Офіційні особи США визнали, що вони знають про зростаюче розчарування в Україні, але сказали, що працюють над новими поставками зброї, які мають розвіяти занепокоєння у Києві.