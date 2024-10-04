Politico: щонайменше 177 українських полонених загинули в російському полоні
04 жовтня 2024, 17:11
Досі тисячі військовополонених перебувають у російських катівнях.
Згідно з новими даними Міністерства оборони України, щонайменше 177 українських полонених загинули в російському полоні після російського вторгнення.
Про це пише Politico.
У результаті обмінів між рф та Україною вдалося повернути близько 3600 українських військовополонених. Досі тисячі військовополонених перебувають у російських катівнях.
Щонайменше 177 українських полонених загинули в російському полоні.
"Чим більше часу вони проводять у російських в’язницях, тим ближче до смерті", – заявила представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Міноборони України Вікторія Цимбалюк.
Вона наголосила, що через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих, найімовірніше, набагато більша, оскільки не всі тіла повертаються, а багато навіть не підтверджуються росією як полонені.
У звіті Верховного комісара ООН з прав людини ідеться, що тортури щодо українських військовополонених були "масовими та систематичними" і відбувалися за наказаом кремля.
У доповіді вказується, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і "один задокументований випадок самогубства, ймовірно, через неодноразові тортури".
В ООН також перерахували випадки тортур, яким піддають українських полонених: встромлення голок під нігті ув’язненим, задушення та погрози нападу тварин, а також примусове співання російських патріотичних пісень і спостереження за катуваннями інших.
Також, Цимбалюк додає, що росія відмовляється підтверджувати факт перебування українських військовополнених та їх місцеперебування.