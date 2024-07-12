Politico: Війна залишиться у глухому куті до кінця року

За оцінками України, взимку перевага рф в артилерії становила 20 до 1 на користь росії, сьогодні зменшилась до 5:1.

Українські сили підсилились американською та європейською зброєю та вирівняли ситуацію на фронті. Втім, на фронті ситуація близька до глухого кута.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставлених чиновників НАТО.

На саміті НАТО цього тижня було створено нове командування НАТО в Німеччині, яке координуватиме потік зброї в Україну та забезпечуватиме більш швидке постачання обіцяної зброї, додаючи таку необхідну функцію координації до часто разового характеру зобов’язань між країнами. Альянс також розмістить посла в Києві, що щільніше підтягне країну під парасольку НАТО, навіть без формального членства.