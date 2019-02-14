CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кенії антикорупційна кампанія президента Ухуру Муйбая Кеньятти вирішила прибрати кишені з поліцейської уніформи для боротьби з корупцією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліцейським в Кенії видадуть уніформу без кишень
Таким чином у країні збираються боротися з корупцією
Фото: з відкритих джерел
Щоб усунути корупцію в поліції і "ускладнити для співробітників можливість отримати хабар", було вирішено ввести нову уніформу, в якій не буде кишень, повідомляє One India.
Таке рішення піддалося серйозній критиці як з боку населення, яке вважає, що витрачені на нову форму гроші краще було б направити на поліпшення умов роботи поліцейських, так і з боку прем'єр-міністра.
Джерела в поліцейському командуванні кажуть, що офіцери утримуються від будь-яких спроб змінити форму, бо на їхню думку, "відсутність кишень зіпсує її зовнішній вигляд".
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