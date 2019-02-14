Поліцейським в Кенії видадуть уніформу без кишень

У Кенії антикорупційна кампанія президента Ухуру Муйбая Кеньятти вирішила прибрати кишені з поліцейської уніформи для боротьби з корупцією.

Щоб усунути корупцію в поліції і "ускладнити для співробітників можливість отримати хабар", було вирішено ввести нову уніформу, в якій не буде кишень, повідомляє One India.

Таке рішення піддалося серйозній критиці як з боку населення, яке вважає, що витрачені на нову форму гроші краще було б направити на поліпшення умов роботи поліцейських, так і з боку прем'єр-міністра.

Джерела в поліцейському командуванні кажуть, що офіцери утримуються від будь-яких спроб змінити форму, бо на їхню думку, "відсутність кишень зіпсує її зовнішній вигляд".