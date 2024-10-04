Поліція ідентифікувала дев'ятьох працівників колонії в Горлівці, де катують українських полонених
04 жовтня 2024, 16:09
За даними слідства, у колонії катують полонених з 2104 року, після окупації міста росіянами.
Співробітники Нацональної поліції ідентифікували ще дев'ятьох працівників Калінінської колонії у Горлівці Донецької області, де зафіксували катування українських полонених. Їх підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Національна поліція України.
За даними слідства, у колонії катують полонених з 2104 року, після окупації міста росіянами. До початку повномасштабного вторгнення тут знущались з незгодних із режимом так званої ДНР, пізніше сюди звозили українських військовополонених.
"За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активною громадянською позицією. В середньому тут утримували 1200-1500 громадян одночасно", — ідеться у повідомленні.
До повномасштабного вторгнення рф в Україну тут утримували незгодних з терористичним режимом "ДНР", а з початком активної фази війни почали звозити військовополонених, яких після фільтраційних заходів відвозили по іншим підконтрольним росії колоніям.
Всі вони проходили так звану "прийомку", коли працівники колонії викидають їх з конвойних автомобілів та примушують бігти через "живий коридор" з посібників окупантів, які б’ють їх гумовими палицями, пластиковими трубами, руками, ногами, та електрошокерами. Десятки полонених втрачали свідомість вже на цьому етапі.
Після цього, за інформацією Нацполіції, бранців роздягали догола і забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопіювали, в повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. Розміщали в переповнені бараки з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в деяких камерах було дуже холодно, тому що не було скла на вікнах.
"Протягом дня полонених допитували з застосуванням гумових кийків, наносили удари металевими прутами, внаслідок чого лопалась шкіра, наносили чисельні удари по тулубу. Весь цей час на полонених морально тиснули і говорили, що вони нікому не потрібні та їх не хочуть обмінювати, а рф вже повністю захопила територію України. Потерпілі перебували в повному інформаційному вакуумі, а тому вірили. Деякі полонені не витримували знущань і просили, щоб їх вбили", — додають у відомстві.
Слідчі Нацполіції встановили керівний та особовий склад Калінінської виправної колонії — обвинувальні акти відносно попередніх керівників вже скерували до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
"Крім того, проведено більше п’ятисота впізнань, експертиз та понад дві сотні слідчих експериментів з потерпілими, яких повернули в Україну за обміном в різні періоди. За цей час злочинці змінили по декілька посад, мінявся керівний та особовий склад працівників колонії, але слідчі повертались до роботи з потерпілими з більш ранніх обмінів, збирали дані про злочинців по крихтам і нарешті встановили не тільки особисті дані, а й ієрархію терористичної організації, що діяла на території Калінінської колонії", — зазначають в Нацполіції.