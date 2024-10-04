Поліція ідентифікувала дев'ятьох працівників колонії в Горлівці, де катують українських полонених

За даними слідства, у колонії катують полонених з 2104 року, після окупації міста росіянами.

Співробітники Нацональної поліції ідентифікували ще дев'ятьох працівників Калінінської колонії у Горлівці Донецької області, де зафіксували катування українських полонених. Їх підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, у колонії катують полонених з 2104 року, після окупації міста росіянами. До початку повномасштабного вторгнення тут знущались з незгодних із режимом так званої ДНР, пізніше сюди звозили українських військовополонених.

"За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активною громадянською позицією. В середньому тут утримували 1200-1500 громадян одночасно", — ідеться у повідомленні.