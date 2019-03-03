Поліція Італії затримала другу найнебезпечнішу людину країни - боса мафії "Каморра"

Близько 150 силовиків прийшли до помешкання мафіозі на півдні Неаполя

Італійські правоохоронці затримали боса неаполітанської мафії "Каморра" Марко Ді Лауро - одного з найбільш розшукуваних злочинців Італії.

У суботу, 2 березня, близько 150 силовиків прийшли до помешкання мафіозі на півдні Неаполя. У цей час Ді Лауро був з двома своїми котами та їв макарони. Під час затримання він не чинив опору, лише заявив, що занепокоєний долею своїх котів, повідомляє "Громадське".

38-річний бос "Каморри" перебував у розшуку понад 14 років - з 2004 року, коли йому вдалося уникнути затримання під час масових арештів представників мафії. Його вважають відповідальним за щонайменше чотири убивства.

Правоохоронці змогли піймати Ді Лауро через убивство, яке сталося в суботу, і до якого ймовірно причетна людина боса "Каморри".

За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, Ді Лауро є одним з чотирьох найбільш розшукуваних злочинців країни, а також другою найнебезпечнішою людиною в Італії після боса сицилійської мафії Маттео Мессіни Дінаро.

Зазначається, що з 2004 року - з часу відділення клану Амато-Магано від клану Ді Лауро - внаслідок боротьби за владу в мафіозному світі було вбито щонайменше 130 людей.

Нагадаємо, що поліція Італії затримала нового голову сицилійської мафії і 45 інших мафіозі.