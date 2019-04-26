Поліція Києва затримала 15-річного підлітка за замах на матір і бабусю

До цього в хлопця не було проблем з правоохоронними органами

Поліція Києва затримала на бульварі Дружби Народів 15-річного підлітка, який накинувся з ножем на матір і бабусю.

Інцидент стався ввечері в четвер, 25 квітня. Хлопець сперечався з матір'ю, під час суперечки підліток схопив ніж і почав завдавати ударів, потім накинувся і на бабусю. Після нападу вийшов з квартири, але подзвонив у поліцію і повідомив про постраждалих. Про це повідомляє столичне управління поліції.

На місце події відразу виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, наряди патрульних і співробітники полку поліції особливого призначення №2. Підозрюваного затримали в під'їзді зазначеного будинку. Підліток пояснив, що між ним і матір'ю виник конфлікт, під час якого він схопився за ніж.

Постраждалих жінок доставили в лікарню з численними ножовими пораненнями. Їхнє життя поза небезпекою. Підлітка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".



Фото:Нацполіція

За словами начальника відділу ювенальної превенції Оксани Поплавської, ця сім'я благополучна і на обліку служби сім'ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно і в поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв.

Зараз з ним працюють співробітники ювенальної превенції, психологи, працівники соціальних служб і слідчі. Встановлюють усі обставини і причини злочину.

Нагадаємо, що киянина понад рік насильно утримували в орендованому будинку на Київщині та вимагали від нього передачу майна.