CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Хмельницькому поліцейські припинили так звану "кримінальну сходку" за участі 19 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція накрила "сходку авторитетів" у Хмельницькому, - ФОТО
Вони святкували день народження "злодія в законі" на прізвисько "Гуля"
"У ході вжитих заходів 19 осіб доставили до найближчого відділку поліції для перевірки законності їхнього перебування на території держави та можливої причетності до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні поліції.
28 серпня на території одного із відпочинкових комплексів Хмельницького припинили так звану "сходку" представників різних регіонів держави, які мають широке коло кримінальних зв’язків.
За даними правоохоронців, метою зібрання було відзначення дня народження "злодія в законі" на прізвисько "Гулі", а також проведення інтернет-конференції для узгодження своїх подальших злочинних дій.
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