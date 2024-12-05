Поліція Південної Кореї проводить розслідування щодо президента
05 грудня 2024, 09:35
Фото: Reuters
На президента Південної Кореї може чекати імпічмент
Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля у зв'язку із введенням воєнного стану в країні.
Про це повідомило Agence France-Presse з посиланням на представника правоохоронних органів.
"Справа щодо глави держави ведеться", – сказав він.
Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.