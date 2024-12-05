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Поліція Південної Кореї проводить розслідування щодо президента

05 грудня 2024, 09:35
Поліція Південної Кореї проводить розслідування щодо президента
Фото: Reuters
На президента Південної Кореї може чекати імпічмент

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента країни Юн Сок Йоля у зв'язку із введенням воєнного стану в країні.

Про це повідомило Agence France-Presse з посиланням на представника правоохоронних органів.

"Справа щодо глави держави ведеться", – сказав він.
 
Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.
Південна Кореявійна в Україніросія окупанти

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