Поліція розкрила вбивство кримськотатарського активіста Аметова

Поліція розкрила вбивство кримськотатарського активіста, Героя України Решата Аметова і оголосила в розшук трьох підозрюваних росіян.

3 березня 2014 року на площі біля Ради Міністрів АР Крим у Сімферополі троє чоловіків у камуфляжній формі викрали Аметова, який проводив одиночний пікет проти окупації півострова. 15 березня 2014 року його тіло було виявлено в лісосмузі біля села Суничне Білогірського району Криму, повідомляють на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Незважаючи на тимчасову відсутність доступу до місць вчинення злочину, слідчим поліції вдалося встановити похвилинну картину пересування потерпілого, а також трьох людей, які безпосередньо здійснили викрадення Решата Аметова з площі Ради міністрів. Ними виявилися двоє бійців "Самооборони Криму" 1975 і 1986 років народження, які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича 1966 року народження", - повідомили в МВС.

Також встановлено, що Скрипник після скоєння злочину покинув територію Криму і брав участь у бойових діях на Донбасі, де 27 квітня 2014 року в Горлівці організував викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".

На цей момент зазначеним особам заочно повідомлено про підозру. Також отримано відповідні санкції суду для їх затримання.

Крім того, щодо Скрипника у військову прокуратуру направлено повідомлення про його причетність до скоєння викрадення і тортур офіцерів "Альфи".

Нагадаємо, 39-річний кримськотатарський активіст Решат Аметов зник 3 березня 2014 року, після того як група людей у військовій формі забрала його з площі, де він стояв в одиночному пікеті. 15 березня 2014 року його знайшли мертвим із численними слідами тортур на тілі.

У грудні 2014 року правозахисники повідомляли, що в Криму були встановлені особи, причетні до викрадення Аметова, але їх не затримано.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своїй доповіді назвало факт убивства Аметова стратою без належного судового розгляду.