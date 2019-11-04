Поліція розслідує підкуп виборців на користь "кандидата П"

"При цьому один з чоловіків, який перебував у партійному офісі, з незрозумілих причин злісно перешкоджав роботі поліцейських"

У Національній поліції повідомили про те, що правоохоронці розслідують факти ймовірного підкупу виборців "за кандидата П" на Волині та Чернігівщині.

Зазначається, що інформація до поліції 10 квітня і за фактами відкрито кілька кримінальних проваджень, повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Так, до Чернігівського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з партійних офісів у місті перебуває група людей, яким роздають грошові кошти – в обмін на підтримку кандидата П. в ході голосування 21 квітня під час другого туру виборів президента України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група і слідчий, який мав вручити повістку про виклик до поліції одному зі співробітників виборчого штабу у провадженні про підкуп виборців.

За даними поліції, офіс був закритий, але згодом звідти почали виходити люди.



Фото:Нацполіція

"Серед них була й особа, якій призначалася повістка. При цьому один з чоловіків, який перебував у партійному офісі, з незрозумілих причин злісно перешкоджав роботі поліцейських", - заявили у відомстві, додавши, що згодом співробітники офісу самі викликали поліцію через активістів, які увірвалися у приміщення і вели пряму трансляцію.

За вказаними фактами поліцейські відкрили два кримінальні провадження – за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Зазначається, що того ж дня до Ківерцівського відділу поліції у Волинській області надійшло повідомлення від громадянина про можливе порушення виборчого законодавства у смт. Олика Ківерцівського району.



Фото:Нацполіція

"За словами заявника, у Будинку культури невстановлена особа здійснювала виплату-розрахунок грошових коштів волонтерам, які здійснювали агітацію на користь того ж самого кандидата на виборах президента України під час першого туру", - розповіли у поліції.

Повідомляється, що у ході проведення першопочаткових слідчих дій встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні двоє жителів Києва.

"У вказаних осіб було вилучено понад 700 тисяч гривень. Тривають слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх свідків і очевидців скоєння кримінального правопорушення та прийняття остаточного процесуального рішення", - заявили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне за ч. 2 ст. 160 (Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди…) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кримінальні справи про підкуп голосів виборців перед президентськими виборами реєстрували стосовно чотирьох кандидатів, найбільше щодо Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.