Поліція розцінила акцію до річниці нападу на Гандзюк в Херсоні як хуліганство

Поліція Херсона кваліфікувала дії учасників акції до річниці нападу на Катерину Гандзюк як хуліганство.

"Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонській облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами", - повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що дані про події зареєстровані в журналах єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції.

"Дії мітингувальників поліція кваліфікує як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхнім діям", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радника херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвища Левін. Пізніше журналісти Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко у своєму telegram-каналі оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником і організатором вбивства Гандзюк. За інформацією журналістів, цим посередником виявився помічник народного депутата Паламарчука Павловський, який передавав гроші "за роботу" підозрюваному в організації вбивства Торбіну. 6 листопада 2018 року Паламарчук повідомив, що звільнив свого помічника, щоб уникнути тиску на слідство.

7 травня 2019 року ГПУ затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п'яти осіб, обвинувачених у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк. Через місяць Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі - терміном від 4 до 6 з половиною років.

24 липня Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна - у зв'язку з тим, що Левін переховується за кордоном, і щодо нього неможливо провести слідчі дії.