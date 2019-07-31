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Поліція розцінила акцію до річниці нападу на Гандзюк в Херсоні як хуліганство

"Дії мітингувальників поліція кваліфікує як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхнім діям"
Поліція Херсона кваліфікувала дії учасників акції до річниці нападу на Катерину Гандзюк як хуліганство.
Поліція розцінила акцію до річниці нападу на Гандзюк в Херсоні як хуліганство Фото: facebook/Masi Nayyem

"Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонській облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами", - повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що дані про події зареєстровані в журналах єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції.

"Дії мітингувальників поліція кваліфікує як хуліганство. Проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їхнім діям", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радника херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. 4 листопада Гандзюк померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвища Левін. Пізніше журналісти Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко у своєму telegram-каналі оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником і організатором вбивства Гандзюк. За інформацією журналістів, цим посередником виявився помічник народного депутата Паламарчука Павловський, який передавав гроші "за роботу" підозрюваному в організації вбивства Торбіну. 6 листопада 2018 року Паламарчук повідомив, що звільнив свого помічника, щоб уникнути тиску на слідство.

7 травня 2019 року ГПУ затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо п'яти осіб, обвинувачених у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть Гандзюк. Через місяць Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством п'ятьох обвинувачених і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі - терміном від 4 до 6 з половиною років.

24 липня Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна - у зв'язку з тим, що Левін переховується за кордоном, і щодо нього неможливо провести слідчі дії.

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