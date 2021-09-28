CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтокгольмська поліція закликала громадськість припинити фотографувати з лосями після того, як кілька диких тварин були вбиті через те, що їх розбурхали любителі селфі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Стокгольма закликала жителів не робити селфі з лосями
Поліція закликала не тільки уникати фотографування з тваринами, але і спроб погладити їх, а також не підходити надто близько
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Поліції довелося застрелити кількох лосів після того, як вони забрели в житлові райони шведської столиці.
"Лось, який заблукав, зазвичай може знайти дорогу назад, якщо він спокійний. Але коли люди підбігають і фотографують, він стає напруженим і агресивним. Це надзвичайно обурливе явище і дивно, що люди не розуміють цього", - заявив офіцер поліції Кеннет Кронберг.
Поліція закликала не тільки уникати фотографування з тваринами, але і спроб погладити їх, а також не підходити надто близько. Рекомендується триматися від тварини на безпечній відстані.
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