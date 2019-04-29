CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція України і поліція Чехії сьогодні, 29 квітня, підписали меморандум про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція України та Чехії домовилися про співпрацю
"Йшлося про пошук, виявлення і документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією і торгівлею людьми, а також про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності"
Фото: Національна поліція
Документ підписали перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін і заступник голови поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд, повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зустріч Аброськіна і Вілда пройшла в Празі.
Зазначають, що йшлося про пошук, виявлення і документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією і торгівлею людьми, а також про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності.
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29 04 2019 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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