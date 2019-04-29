Поліція України та Чехії домовилися про співпрацю "Йшлося про пошук, виявлення і документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією і торгівлею людьми, а також про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності"

Поліція України і поліція Чехії сьогодні, 29 квітня, підписали меморандум про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю.

Фото: Національна поліція

Документ підписали перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін і заступник голови поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд, повідомляє прес-служба Національної поліції. Зустріч Аброськіна і Вілда пройшла в Празі. Зазначають, що йшлося про пошук, виявлення і документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією і торгівлею людьми, а також про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності.

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