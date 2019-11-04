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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція відкрила провадження через відео на якому фура збиває Зеленського

Поліція перевірить, чи є загроза життю Зеленського
Поліцейські перевіряють можливу наявність погрози життю або здоров’ю кандидату в президенти Володимиру Зеленського.
Поліція відкрила провадження через відео на якому фура збиває Зеленського Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"За результатами моніторингу соціальних мереж, Національною поліцією  виявлено факти розповсюдження відеоролика, в якому одного з кандидатів на посаду президента України нібито збиває вантажівка (відео з Зеленським з’явилося в ніч на 11 квітня –ред.)", – повідомляє 11 квітня прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що поліція відреагувала також на офіційну заяву штабу Зеленського, у якій рекомендовано посилити охорону через ймовірну погрозу життю у згаданому відеоролику.

За цим фактом Головним слідчим управлінням Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Наразі триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження.

Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення.

Нагадаємо, в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" у Telegram і Viber, який запустив чинний глава держави і кандидат в президенти Петро Порошенко, опублікували відео, на якому вантажівка збиває кандидата Володимира Зеленського. За основу змонтованого відео взяли новий рекламний ролик Зеленського.

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11 04 2019 15:45
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