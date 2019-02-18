Поліція встановила "самооборонців", які захоплювали українські кораблі в Криму

Правоохоронці розшукують керівника та членів незаконного збройного формування "Рубеж", які в березні 2014 року брали участь у захопленні українських кораблів.

Слідчі встановили та оголосили в розшук керівництво та учасників окремого підрозділу "Рубеж", який входив до складу збройного формування "Самооборона Криму" та діяв на території міста Севастополя, повідомляє 18 лютого прес-служба управління Нацполіції по Автономній Республіці Крим та Севастополю.

Зазначається, що керівнику НЗФ "Рубеж" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України (керівництво незаконно створеними збройними формуваннями, що спричинило тяжкі наслідки), за що передбачена кримінальна відповідальність до 15 років позбавлення волі.



Фото: Нацполіція

Крім того, слідство встановило 9 "бійців" "Рубежа", які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич", військових частин ЗСУ, а також розгортанні та діяльності блок-постів.



Фото: Нацполіція

Цим дев’ятьом підозрюваним інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування), за що передбачена кримінальна відповідальність до восьми років позбавлення волі.